Эксперт: террористы в Египте прибегают к новой тактике против христиан

КАИР, 26 мая — РИА Новости. Террористы, напавшие в пятницу на христиан в Египте, прибегли к новой тактике, а количество жертв теракта может сильно отличаться от официальных данных и достигать 50 человек, заявил РИА Новости коптский исследователь Хани Самир.

Неизвестные на двух автомашинах в пятницу утром обстреляли из автоматов автобус с христианами-коптами. Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья в центральной части Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа. Предположительно, в колонне с автобусом могли следовать также микроавтобус и джип с открытым багажником, где также могли находиться люди. По последним официальным данным, погибли 26 человек, еще 23 ранены. Коптские представители сообщают о 35 погибших.

Представитель церкви епископ Магага, отметил Самир, считает, что погибших еще больше. "Скорее всего, количество жертв составляет 50 человек, потому что свидетели теракта говорили, что в автобусе было очень много паломников с детьми, из которых выжило только три ребенка", — сказал исследователь.

Боевики на этот раз для нападения выбрали не церковь, а участок безлюдной трассы в пустыне, на которой к тому же отсутствует мобильная связь. "Способ террористической атаки против коптов теперь другой, это говорит об изменении и расширении видов атак на христиан в Египте. Это явление нужно внимательно изучить", — сказал эксперт.

Хани Самир также считает, что "террористы намеренно проводят террористические атаки во внутренних районах страны, чтобы отвлечь внимание армии и помочь терпящим поражения боевиками на Синае".