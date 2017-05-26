США поддерживают мирное урегулирование карабахского конфликта

БАКУ, 26 мая — РИА Новости, Вугар Гасанов. Соединенные Штаты решительно поддерживают мирное урегулирование карабахского конфликта, заявил в поздравительном письме азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с Днем республики президент США Дональд Трамп.

"Азербайджан является ценным партнером США. Наши общие усилия направлены на борьбу с терроризмом и укрепление глобальной безопасности. Мы рядом с азербайджанским народом, привержены укреплению отношений в области безопасности, экономического сотрудничества и в области демократических принципов", — приводит слова из послания Трампа пресс-служба Алиева.

Как отметил глава Белого дома, Азербайджан является новым энергетическим источником для Европы. "Наряду с вашей работой по диверсификации экономики, мы желаем создание полезных бизнес-отношений между двумя странами. США также решительно поддерживают мирное урегулирование конфликта", — говорится в письма Трампа.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>