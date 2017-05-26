РФ хочет углубить контакты с Сеулом по ситуации на Корейском полуострове

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россия планирует углубить сотрудничество с новой администрацией Южной Кореи для разрешения ситуации с ядерной проблемой КНДР, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы активно занимаемся кризисом на Корейском полуострове… Мы этой темой активно занимаемся в плотном контакте с китайской стороной и сейчас будем еще более активно работать с новым корейским руководством, которое более взвешенную позицию занимает, чем предыдущая администрация", — сказал он журналистам.

Как напомнил Ушаков, в минувшую среду российский лидер принял спецпосланника нового президента Южной Кореи, который передал послание от главы страны Мун Чжэ Ина.

На просьбу прокомментировать высказывания спецпосланника президента Южной Кореи в беседе с журналистами о том, что в ходе контактов с Путиным звучала идея о направлении в Пхеньян российского посланника, Ушаков ответил, что не будет рассказывать о деталях закрытых переговоров. Помощник президента РФ отметил лишь, что характер дискуссии был позитивен, ситуация на Корейском полуострове обсуждалась "плотно", а Россия дала свою оценку действиям Пхеньяна.

На вопрос о том, считает ли Москва необходимым возобновлять шестисторонние переговоры, Ушаков сказал: "Я не буду комментировать суть переговоров, но наша позиция заключается в том, что нужно использовать все возможные политико-дипломатические методы работы с северокорейским руководством, но и не только с ним, но и с другими странами, которые активничают вокруг этой темы", — сказал Ушаков.

На вопрос о том, рассматривает ли Россия возможность введения экономического эмбарго в отношении Северной Кореи, Ушаков заметил, что Россия скептически относится к санкциям. "Санкции против кого? Против руководства Северной Кореи или против народа? Я не понимаю", — сказал Ушаков и добавил, что воздержался бы от комментариев на данную тему.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. В них приняли участие высокопоставленные дипломаты России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии. В результате КНДР не только заморозила свою ядерную программу, но и приступила к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене. Однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик после того, как США и КНДР не договорились о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам северным корейцам топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.