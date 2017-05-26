Террористы не расколют египетское общество, заявил премьер-министр страны

КАИР, 25 мая – РИА Новости, Маргарита Кислова. Террористы не смогут расколоть египетское общество, государство и народ Египта продолжат противостоять экстремисткой идеологии и террористическим атакам, заявил египетский премьер Шериф Исмаил, комментируя нападение на автобус с коптами-христианами на юге страны.

Неизвестные на трех автомобилях в пятницу утром обстреляли из автоматов автобус с христианами-коптами. Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа. Предположительно, в колонне с автобусом могли следовать также микроавтобус и джип с открытым багажником, где также могли находиться люди. В автобусе находились порядка 40 детей. По последним официальным данным, погибли 26 и пострадали 23 человека. Коптские представители сообщают о 35 погибших, большинство из которых — дети.

"Эти подлые и трусливые террористические атаки, которые направлены на подрыв безопасности и стабильности страны, не смогли и не смогут расколоть египетское общество. Правительство и народ проявят решимость противостоять со всей силой этой идеологии, террористическим атакам, искоренить их, а также продолжать процесс строительства и развития страны", — приводит новостной портал "Йоум7" слова египетского премьера.