Премьер Молдавии объяснил, почему не поехал на саммит СНГ

КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил в пятницу журналистам, что правительство республики позитивно относится к СНГ и в дальнейшем будет принимать участие в заседаниях Содружества на территории РФ, если Россия ответит на направленную ей ноту.
"Я недолго думал над принятием решения, отправлюсь я или нет на саммит глав правительств стран СНГ. Всем прекрасно известно, что стоит за этим решением", — сказал Филип.
Как заявил премьер, "мы будем солидарны с этими людьми, пока не получим объяснений со стороны Российской Федерации". "У нас позитивное отношение к структуре СНГ. Мы будем участвовать в дальнейшем в заседаниях СНГ, только если они не будут на территории РФ, или на территории России, если получим ответ на наши вопросы", — добавил Филип.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в министерстве иностранных дел России подтвердили получение ноты от Кишинева по поводу сообщений об обысках молдавских чиновников на границе с РФ, этот документ изучается российскими дипломатами.