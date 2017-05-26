Премьер Молдавии объяснил, почему не поехал на саммит СНГ

КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил в пятницу журналистам, что правительство республики позитивно относится к СНГ и в дальнейшем будет принимать участие в заседаниях Содружества на территории РФ, если Россия ответит на направленную ей ноту.

Ранее представители правительства и парламента Молдавии на встрече с послом РФ передали ноту, в которой описано, как официальные лица республики останавливаются на въезде в РФ, якобы "допрашиваются, обыскиваются, терпят унижения со стороны представителей российских спецслужб". Российского посла проинформировали, что "пока эта проблема не решится, молдавских чиновников попросят воздержаться от поездок в Российскую Федерацию".

"Я недолго думал над принятием решения, отправлюсь я или нет на саммит глав правительств стран СНГ. Всем прекрасно известно, что стоит за этим решением", — сказал Филип.

Как заявил премьер, "мы будем солидарны с этими людьми, пока не получим объяснений со стороны Российской Федерации". "У нас позитивное отношение к структуре СНГ. Мы будем участвовать в дальнейшем в заседаниях СНГ, только если они не будут на территории РФ, или на территории России, если получим ответ на наши вопросы", — добавил Филип.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил о бойкоте со стороны кабмина республики Совета глав правительств СНГ, который проходит 26 мая в Казани. Глава республики отметил, что расценивает этот шаг как очередной демарш в адрес России и попытку блокировать развитие отношений между двумя странами. Додон также сообщил, что республику на заседании Совета глав правительств СНГ представит посол Молдавии в России Андрей Негуца.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в министерстве иностранных дел России подтвердили получение ноты от Кишинева по поводу сообщений об обысках молдавских чиновников на границе с РФ, этот документ изучается российскими дипломатами.