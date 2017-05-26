На Украине запретили российский сериал "Любовь и разлука"

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Государственное агентство Украины по вопросам кино отказалось выдавать государственное удостоверение на показ в стране российского телесериала "Любовь и разлука", сообщили в пятницу в агентстве, сославшись на законодательную статью о разжигании вражды и унижении нации.

"Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в оформлении государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала "Любовь и разлука" (реж. Козлов А., Россия, 2011)… Решение было принято в соответствии со статьей 15 Закона Украины "О кинематографии", которой регламентировано запрет трансляции фильмов, в которых имеются материалы (высказывания, действия и т.д.), направленные на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, унижение нации", — говорится в сообщении.

В 2015 году на Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, "пропагандирующих" силовые структуры России. Вице-премьер по гуманитарным вопросам, министр культуры Украины Вячеслав Кириленко заявлял, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.

Ранее глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко сообщил, что с 2014 года уже запретила к показу 579 российских сериалов и фильмов.