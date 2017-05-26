Председателя админсуда Киева подозревают в незаконном обогащении

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в Окружном административном суде Киева по делу о незаконном обогащении, в котором подозревается его председатель, сообщила в пятницу пресс-служба НАБУ.

Ранее судья Богдан Санин сообщил, что в окружном административном суде Киева проходят обыски. По словам Санина, его коллега Евгений Аблов связывает обыски с тем, что в этом суде должна рассматриваться жалоба на назначение первого замдиректора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углавы.

"Утром 26 мая детективы НАБУ на основании постановления следственного судьи проводят следственные действия (обыски) по месту жительства председателя Окружного административного суда Киева (ОАСК) и в помещениях этого суда. НАБУ осуществляет обыски в Окружном административном суде Киева по делу о незаконном обогащении его председателя", — говорится в сообщении НАБУ.

При этом в ведомстве подчеркнули, что "любые заявления о возможной связи между следственными действиями НАБУ и административными производствами ОАСК о деятельности бюро, в частности с делом по обжалованию назначения первого заместителя директора Национального бюро Гизо Углавы, откровенно являются спекулятивными и не имеют подтверждения".

Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на решение суда сообщило, что Генпрокуратура начала расследование в отношении первого замдиректора НАБУ Углавы по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии грузинского гражданства.