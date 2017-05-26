Председателя админсуда Киева подозревают в незаконном обогащении

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в Окружном административном суде Киева по делу о незаконном обогащении, в котором подозревается его председатель, сообщила в пятницу пресс-служба НАБУ.
"Утром 26 мая детективы НАБУ на основании постановления следственного судьи проводят следственные действия (обыски) по месту жительства председателя Окружного административного суда Киева (ОАСК) и в помещениях этого суда. НАБУ осуществляет обыски в Окружном административном суде Киева по делу о незаконном обогащении его председателя", — говорится в сообщении НАБУ.
При этом в ведомстве подчеркнули, что "любые заявления о возможной связи между следственными действиями НАБУ и административными производствами ОАСК о деятельности бюро, в частности с делом по обжалованию назначения первого заместителя директора Национального бюро Гизо Углавы, откровенно являются спекулятивными и не имеют подтверждения".
Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на решение суда сообщило, что Генпрокуратура начала расследование в отношении первого замдиректора НАБУ Углавы по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии грузинского гражданства.