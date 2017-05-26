США хотят согласовать с КНР санкции против КНДР до нового ракетного пуска

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Вашингтон хочет согласовать новый пакет санкций ООН в отношении КНДР заранее, до того, как Пхеньян проведет новые ракетные пуски или ядерные испытания, пишет издание Financial Times со ссылкой на представителя госдепартамента США.

"Мы обсуждаем с ними (Китаем — ред.) новую резолюцию Совета Безопасности ООН, которая будет согласована заранее, чтобы у нас не вышло такой большой задержки между самим событием и тем моментом, когда мы можем наконец составить (резолюцию)", — заявила журналистам исполняющая обязанности заместителя госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Сьюзан Торнтон.

По ее словам, США уже обсудили с КНР возможность направить санкции против "конкретных компаний", которые "являются ключевыми добытчиками средств для (северокорейского) режима".

КНДР провела пуск баллистической ракеты в минувшее воскресенье в 16.59 (10.59 мск) с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Ракета пролетела 500 километров и упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова. Максимальная высота полета — 560 километров.

Совет Безопасности ООН осудил последний пуск баллистической ракеты и потребовал от Пхеньяна больше не проводить испытаний. СБ заявил о намерении "внимательно следить за ситуацией и принять дальнейшие значительные меры, включая санкции, в рамках выраженных ранее намерений".