В окружном административном суде Киева проходят обыски

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Обыски проходят в окружном административном суде Киева, их проводят люди с "нашивками" на форме, как у Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщил в пятницу судья Богдан Санин.
В этом суде должна рассматриваться жалоба на назначение первого замдиректора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углавы.
"В суде с 07.00 (совпадает с мск) происходят обыски, которое проводят люди, с похожими нашивками, как у НАБУ", — написал Санин на своей странице в Facebook в пятницу.
По его словам, "люди с нашивками НАБУ" никому никаких официальных документов не показывали.
Он добавил, что в четверг Антикоррупционное бюро допросило Аблова как свидетеля. Он подтвердил в протоколе допроса, что Антикоррупционное бюро вмешивалось в судебный процесс, в котором ведомство само является стороной.
Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на решение суда сообщило, что Генпрокуратура начала расследование в отношении первого замдиректора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Углавы по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии грузинского гражданства.