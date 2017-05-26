В окружном административном суде Киева проходят обыски

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Обыски проходят в окружном административном суде Киева, их проводят люди с "нашивками" на форме, как у Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщил в пятницу судья Богдан Санин.

В этом суде должна рассматриваться жалоба на назначение первого замдиректора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углавы.

"В суде с 07.00 (совпадает с мск) происходят обыски, которое проводят люди, с похожими нашивками, как у НАБУ", — написал Санин на своей странице в Facebook в пятницу.

По его словам, "люди с нашивками НАБУ" никому никаких официальных документов не показывали.

"Судья Евгений Аблов связывает такие действия с тем, что в ОАСК (Окружной административный суд Киева — ред.) рассматривается два дела против НАБУ. Первое, в котором общественная организация обжалует создание Общественной организации при НАБУ. В дальнейшем, Общественный совет принимал непосредственное участие в наборе работников НАБУ. Второе, в котором общественная организация обжалует назначения зама НАБУ Углавы, так как у него есть два гражданства", — написал Санин.

Он добавил, что в четверг Антикоррупционное бюро допросило Аблова как свидетеля. Он подтвердил в протоколе допроса, что Антикоррупционное бюро вмешивалось в судебный процесс, в котором ведомство само является стороной.

Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на решение суда сообщило, что Генпрокуратура начала расследование в отношении первого замдиректора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Углавы по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии грузинского гражданства.