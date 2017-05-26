Политика ЛАГ становится более независимой от позиции США, считает Богданов

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Политика Лиги арабских государств (ЛАГ) становится более независимой от позиции США, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Сейчас ситуация выправляется… Сейчас политика (ЛАГ) становится более независимой", — сказал он в Госдуме, отвечая на вопрос депутата о том, как сейчас обстоит дело с позицией ЛАГ, которая раньше "обслуживала интересы США в арабском мире".

По словам Богданова, Москва надеется на то, что "ситуация будет выправляться, и отношения с арабским миром у нас будут более близкие и плотные".

В пятницу в Госдуме рассмотрели проект закона о ратификации соглашения между правительством РФ и Лигой арабских государств о пребывании представительства ЛАГ на российской территории.

Лига арабских государств — региональная межправительственная организация, созданная в Каире 22 марта 1945 года. В настоящее время в состав Лиги входит 21 государство. Постоянное местопребывание ее штаб-квартиры — Каир. С января 1990 года действует представительство ЛАГ в Москве.