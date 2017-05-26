НАТО не могла отказаться от участия в коалиции, считают эксперты

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. НАТО не могла не согласиться на вступление в международную коалицию по борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), а встреча в Брюсселе не принесла ничего нового, однако вектор российского сдерживания будет ослабевать, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг сообщил, что альянс вступает в международную коалицию по борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство". Как он отметил, вступление в коалицию не означает, что альянс будет участвовать в боевых действиях. По его словам, "это позволит НАТО участвовать в политическом обсуждении, включая координацию по обучению и укреплению обороноспособности".

Альянс не мог не согласиться

По мнению заведующего отделом европейской безопасности Института Европы РАН, эксперта РСМД Дмитрия Данилова, НАТО не могла не согласиться на участие в международной коалиции, потому что ранее президент США Дональд Трамп обозначил борьбу с терроризмом основным приоритетом альянса.

"Альянс не мог не пойти по этому пути, поскольку президент (США Дональд) Трамп обозначил борьбу с международным терроризмом как принципиальный и несомненный приоритет для будущего альянса. Вряд ли НАТО могла с этим не согласиться, вернее европейские союзники (США) по НАТО", — сказал Дмитрий Данилов.

При этом доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Алексей Фененко считает, что встреча в новой штаб-квартире альянса в Брюсселе "ничего нового не принесла". "Во-первых, США подтвердили свои обязательства по гарантиям безопасности Европейского союза вопреки многим ожиданиям. В свою очередь, подтвердилась незыблемость американского присутствия в Европе. А самое главное — ничего нового взамен Основополагающему акту Россия-НАТО не предлагается", — рассказал эксперт.

По словам Дмитрия Данилова, у НАТО отсутствуют функции по борьбе с международным терроризмом, а для участия в практическом противодействии терроризму на поле боя потребовался бы мандат, который члены альянса вряд ли бы согласовали из-за разногласий внутри НАТО.

"По существу у НАТО в борьбе с международным терроризмом здесь функций нет. После окончания операции в Афганистане стало понятно, что НАТО вряд ли может взять на себя какие-то серьезные задачи в практическом противодействии терроризму на поле боя. Это потребовало бы определенного мандата для НАТО, этот мандат вряд ли мог бы быть согласован даже внутри европейского сегмента НАТО, учитывая различные позиции и интересы европейских государств. Поэтому найдено такое паллиативное решение", — сказал Данилов.

Эксперт полагает, несмотря на то, что НАТО становится участников коалиции, то есть на политическом уровне участвует в обсуждении процессов, но на самом деле серьезного влияния на деятельность НАТО и на деятельность международной коалиции это решение вряд ли окажет. "Это политический компромисс и условия договора, которые достигнуты между альянсом и Трампом", — добавил собеседник агентства.

Фокус на Россию ослабнет

Дмитрий Данилов также считает, что решение по международной коалиции по борьбе с ИГ ослабит фокус на "российскую угрозу".

"Другое дело, что направив сюда повестку дня НАТО, Трамп тем самым, в принципе, сказал очень простую вещь: нужно заниматься правильными делами. В этом отношении этот фокус российский, фокус на российскую угрозу, который в Уэльсе и в Варшаве был обозначен как основной для НАТО, он если и не уходит на второй план, то, по крайней мере, не становится приоритетным в деятельности НАТО", — отметил эксперт, добавив, что "вектор российского сдерживания неизбежно будет ослабевать вне зависимости от того, насколько НАТО будет увлечена антитеррористической деятельностью".

По его словам, решение НАТО носит политический характер, в будущем начнется процесс его проработки с точки зрения того, что НАТО может действительно сделать. Дмитрий Данилов отметил, что могут появиться определенные ниши, связанные, например, с новыми установками НАТО в области борьбы с киберугрозами. Он также сказал, что киберпространство включено в зону оперативной деятельности НАТО, поэтому в этом смысле развитие этого киберизмерения НАТО может быть вполне апробированным на иракско-сирийском треке.

"Это лишь предположения, но эта работа будет вестись. Насколько она будет успешной и заметной в рамках антитеррористической коалиции – это вопрос. Если теперь удастся договориться США и России, это будет означать одновременно, что будет разблокировано сотрудничество между Россией и НАТО, поскольку НАТО подключается к этому треку и ясно, что решения, если они будут приняты на российско-американском направлении, одновременно будут означать разблокирование практических отношений России и НАТО", — сообщил собеседник агентства.