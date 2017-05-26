США на саммите НАТО не дали гарантий союзникам, считает немецкий дипломат

БЕРЛИН, 26 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. На саммите НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп транслировал союзникам неопределенность вместо гарантий, заявил в пятницу в прямом эфире телеканала ZDF глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
Союзники также откликнулись на требования лидирующей страны альянса, военные расходы которой составляют три четверти оборонного бюджета НАТО: в четверг было решено составлять ежегодные национальные планы по увеличению вклада в оборону. В них страны-члены будут указывать, как намерены поднимать оборонные расходы до 2% от ВВП, инвестировать в ключевые мощности и участвовать в операциях НАТО. Первая серия докладов по выполнению этих планов будет готова к декабрю, и в феврале 2018 года ее изучат министры обороны стран-членов альянса.
"Собственно, эта поездка в Европу (Трампа — ред), встреча в НАТО должны были стать мероприятием, усиливающим надежность в трансатлантических отношениях. То, что произошло, это почти единственная в своем роде историческая неопределенность, которую Дональд Трамп внес в ходе своих выступлений в последние дни, особенно вчера. Вместо надежности – неопределенность", — заявил Ишингер.
"Соглашение в Уэльсе было обозначением цели, декларацией намерения до 2024 года — то есть в течение следующих восьми лет, двигаться к двум процентам. Гораздо важнее, — несмотря на то что, конечно, Германия должна больше инвестировать в оборону, каждый знает о проблемах, о том, как мало вертолетов летает, что именно нам нужно наверстать, но – несмотря на это, мы должны ответить на вопрос: как Европа может в рамках Североатлантического альянса бороться против терроризма, против новых угроз, против кибер-войны. Это же требует большего, чем повышения расходов на оборону", — заявил Ишингер.