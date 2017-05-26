США на саммите НАТО не дали гарантий союзникам, считает немецкий дипломат

БЕРЛИН, 26 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. На саммите НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп транслировал союзникам неопределенность вместо гарантий, заявил в пятницу в прямом эфире телеканала ZDF глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

По итогам саммита НАТО, прошедшего 25 мая в Брюсселе, альянс решил формально вступить в международную коалицию по борьбе с ИГ, командование которой осуществляют США. Это решение было принято по инициативе Вашингтона.

Союзники также откликнулись на требования лидирующей страны альянса, военные расходы которой составляют три четверти оборонного бюджета НАТО: в четверг было решено составлять ежегодные национальные планы по увеличению вклада в оборону. В них страны-члены будут указывать, как намерены поднимать оборонные расходы до 2% от ВВП, инвестировать в ключевые мощности и участвовать в операциях НАТО. Первая серия докладов по выполнению этих планов будет готова к декабрю, и в феврале 2018 года ее изучат министры обороны стран-членов альянса.

"Собственно, эта поездка в Европу (Трампа — ред), встреча в НАТО должны были стать мероприятием, усиливающим надежность в трансатлантических отношениях. То, что произошло, это почти единственная в своем роде историческая неопределенность, которую Дональд Трамп внес в ходе своих выступлений в последние дни, особенно вчера. Вместо надежности – неопределенность", — заявил Ишингер.

По словам главы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, "неправильно интерпретировать соглашение, заключенное (на саммите НАТО в 2014 году — ред.) в Уэльсе, как наше обязательство точно достичь 2 процентов (расходов на оборону — ред.) послезавтра". Требование Вашингтона достичь в этом направлении прогресса в краткосрочной перспективе чрезмерно и ставит под удар возможности Европы к самообороне, считает дипломат.

"Соглашение в Уэльсе было обозначением цели, декларацией намерения до 2024 года — то есть в течение следующих восьми лет, двигаться к двум процентам. Гораздо важнее, — несмотря на то что, конечно, Германия должна больше инвестировать в оборону, каждый знает о проблемах, о том, как мало вертолетов летает, что именно нам нужно наверстать, но – несмотря на это, мы должны ответить на вопрос: как Европа может в рамках Североатлантического альянса бороться против терроризма, против новых угроз, против кибер-войны. Это же требует большего, чем повышения расходов на оборону", — заявил Ишингер.