В Кремле выразили солидарность с Британией в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россия солидарна с Великобританией в деле борьбы с терроризмом, но достижения в этом могут быть только при тесном взаимодействии, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Достижения в борьбе с терроризмом возможны только путем максимально тесного взаимодействия и сотрудничества, это абсолютно очевидно. Безусловно, мы все глубоко соболезнуем британцам… мы солидарны с британцами в борьбе с терроризмом. Но, к сожалению, ни одна страна не может быть сейчас застрахована от повторения этих трагедий", — сообщил Песков.

"Еще до атаки на (башни) близнецы в Нью-Йорке, когда на Кавказе, в России еще шла война с террористами, тогда уже Владимир Путин говорил о необходимости максимально тесного взаимодействия и сотрудничества стран в борьбе с терроризмом. Это был 2000 год, самое начало президентства Путина. Тогда как раз президент предостерегал от заигрываний с террористами, предостерегал от оказания какой-то помощи террористам, отмечая, что в итоге терроризм, который не имеет ни религиозной, ни национальной принадлежности, наносит свои удары по всем без разбора. Актуальность этой позиции мы сейчас видим. Видим, что ни одна из старн не может застраховать себя от нападения террористов и не может быть абсолютно эффективна в борьбе с терроризмом", — отметил Песков.