В Таджикистане супругов приговорили к десяти годам за попытку уехать в САР

ДУШАНБЕ, 26 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Суд в Таджикистане приговорил жителя республики и его жену, пытавшихся уехать с тремя детьми в Сирию для участия в боевых действиях, к 13 и 12 годам заключения соответственно, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Суд района Рудаки, что в 20 километрах южнее Душанбе, приговорил главу семьи 33-летнего Абдулфайза Вазирова, к 13 годам лишения свободы, его супругу, 32-летнюю Мохру Салимову — к 12 годам", — сказал собеседник агентства.

По его словам, суд признал их виновными по статьям "Участие в преступном сообществе" и "Участие граждан Таджикистана в военных действиях на территории других государств". "Осужденные были задержаны вместе с тремя детьми (девяти, шести и двух лет) в иранском городе Захедан вблизи афганской границы и были переданы на родину в феврале текущего года", — сказал представитель Генпрокуратуры.

По данным ведомства, супруги после агитации знакомого отправились в Турцию, намереваясь оттуда проникнуть в Сирию, однако в районе, где они собирались перейти границу, начались боевые действия. "Потом знакомый, который пригласил супругов выехать в Сирию, отправил их в Захедан, где их задержала местная полиция и переправила в Таджикистан", — добавил собеседник агентства.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек.

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