Туск прокомментировал сообщения СМИ об утечках информации

БРЮССЕЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Председатель Евросовета Дональд Туск, комментируя публикации СМИ после его встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что утечек стало слишком много.

Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретились с Трампом в четверг в Брюсселе.

"Насколько я понимаю, мы говорим о вчерашних утечках, (опубликованных) в некоторых газетах. Я не хочу участвовать в новой культуре постоянных утечек. По моему мнению, сегодняшняя дипломатия нуждается в профессиональном планировании, а не неосмотрительных дипломатах. Утечек слишком много, я не хочу их комментировать", — заявил Туск журналистам в Таормине в ответ на просьбу подтвердить сообщения СМИ о заявлениях Трампа. Его пресс-конференция транслировалась службами ЕК.