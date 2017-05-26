Яровая назвала итоги опроса Fox News следствием "дефицита правды" в США

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Проведенный Fox News опрос, согласно которому 64% американцев считают Россию врагом Соединенных Штатов, свидетельствует о том, что у США самый большой в мире внутренний и внешний государственный дефицит правды, заявила в пятницу вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

В новом опросе Fox News, проведенном 21-23 мая, говорится, что более 70% американцев считают, что президент Дональд Трамп рассматривает Россию как союзника, притом что 64% американцев относят Москву в число врагов Вашингтона. Опрос был проведен среди случайно выбранных 1 тысячи зарегистрированных избирателей. Погрешность +/- 3%.

"У США самый большой в мире внутренний и внешний государственный дефицит правды. Это запрограммированный обман, целью которого является негативное отношение к России", — сказала Яровая.

Она подчеркнула, что из истории и сознания американцев вытравили элементарное знание о роли нашей страны и нашего народа в победе над фашизмом, а сейчас американцев лишают знания о ведущей роли России в защите мира от терроризма.

"Не только потому, что просто хотели в обычной американской манере присвоить чужое, а для того, чтобы беспрепятственно вести "холодную войну" против нашей страны. Психологическая война и кибервойна возможны только на основе манипуляции сознанием. И первыми жертвами обмана американских политических и финансовых воротил стали, конечно, сами американцы", — считает Яровая.