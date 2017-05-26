Алфано назвал Италию "сверхдержавой культуры и красоты"

РИМ, 26 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Министр иностранных дел Италии Анджелино Алфано назвал свою страну "сверхдержавой культуры и красоты" в связи с саммитом G7, который открывается в пятницу в древнем городе Таормина на восточном побережье Сицилии.

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"G7 Таормина: Великие собрались на необыкновенной сцене. Италия, сверхдержава культуры и красоты, работает на благо дипломатии и глобального диалога", — написал глава МИД в своем микроблоге в Twitter.

Свое сообщение Алфано сопроводил фотографией величественного Греческого театра, который был построен в Тавромении (древнее название Таормины) в III веке до н.э. и был рассчитан на 10 тысяч зрителей. Именно в Греческом театре в 11.30 (12.30 мск) должна начаться торжественная церемония открытия саммита "большой семерки".

Накануне премьер-министр Италии Пало Джентилони, общаясь с журналистами на полях саммита НАТО в Брюсселе, признал, что дискуссия между участниками встречи в Таормине не будет простой.

"В Таормине произойдет сопоставление позиций по темам, которые касаются всего человечества, таким как изменения климата, торговля, миграция, отношения с Африкой. Это не будет простой разговор, но Италия, принимающая саммит, постарается сделать его полезным и способным сблизить позиции", — заявил итальянский премьер.