Премьер Украины пообещал повысить зарплаты учителям в следующем году

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления на "последнем звонке" в одной из школ под Киевом пообещал учителям повысить заработную плату в следующем году.

Гройсман в пятницу принял участие в праздновании "последнего звонка" в Броварской школе №7 Киевской области.

"Именно в 2017 году мы приняли решение, что заработная плата должна расти для украинского учителя, и мы ее увеличили почти на 50%. Я хочу заверить всех учителей Украины, что и в следующем году вы получите поддержку украинского правительства и бюджета. Мы будем инвестировать в образование, чтобы вы могли спокойно делать свое дело и вкладывать все самое лучшее в этих прекрасных молодых людей", — сказал Гройсман во время празднования, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Премьер также пожелал выпускникам быть настойчивыми в достижении своих целей.

Повышение социальных стандартов произошло на Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум увеличен до 1,544 тысячи гривен (57 долларов), минимальная зарплата повышена вдвое — до 3,2 тысячи гривен (118 долларов). Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год.