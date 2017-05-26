Евросоюз выделит 165 тысяч евро пострадавшим от землетрясения в Киргизии

БИШКЕК, 26 мая – РИА Новости. Еврокомиссия выделит 165 тыс евро для оказания помощи жителям Чон-Алайского района Киргизии, пострадавшим от разрушительного землетрясения в начале мая, сообщила в пятницу пресс-служба представительства ЕС в Бишкеке.

Третьего мая на границе Киргизии и Таджикистана в 257 километрах от Душанбе, 105 километрах от Ферганы (Узбекистан), 80 километрах от киргизского Баткена произошло землетрясение, достигавшее в эпицентре 7 баллов (по 12-балльной шкале MSK-64), магнитуда 6,6, энергетический класс K=14. Подземные толчки ощущались в Бишкеке, Алма-Ате и Ташкенте. Следом за сильным толчком последовала серия афтершоков, достигавших 5,5 балла в эпицентре. Разрушены около 520 домов, в том числе социальные объекты, еще около 500 нуждаются в ремонте.

"В ответ на два мощных землетрясения, произошедших в Кыргызстане в начале мая, Европейская комиссия выделяет около 165 тысяч евро для поддержки наиболее пострадавших от стихии семей. Средства будут направлены на оказание помощи 2,75 тысячи жителям Чон-Алайского района Ошской области", — сообщила пресс-служба представительства.

Средства будут выделены в рамках вклада Евросоюза в Чрезвычайный фонд на случай стихийных бедствий, управляемый международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Национальное общество Красного полумесяца Киргизии получит средства для приобретения для пострадавших предметов первой необходимости — одеял, кухонных наборов и средств личной гигиены. Кроме того, пострадавшие семьи "получат материальную помощь для решения самых насущных проблем и потребностей", отметили в пресс-службе.

Оставшиеся без крова жители Чон-Алайского района размещены в палаточном городке. Идет сбор средств для помощи пострадавшим.