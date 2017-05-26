Косачев посоветовал НАТО заняться реальными угрозами вместо "игр в санкции"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Решение НАТО создать центр по обмену информацией по террористам создает хорошие возможности для сотрудничества, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

После саммита НАТО, состоявшегося 25 мая в Брюсселе, генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что было принято решение создать подразделение по сбору разведданных в рамках борьбы с терроризмом, чтобы улучшить обмен информацией между членами НАТО, в том числе по иностранным боевикам.

"Озвученные (на саммите) планы создать в брюссельской штаб-квартире новый разведывательно-контртеррористический центр могут оказаться интересной возможностью для потенциальной координации общих усилий, в которой есть настоятельная потребность", — сказал Косачев РИА Новости.

По его мнению, теракт в Манчестере лишний раз это подтвердил.

Сенатор отметил, что "натовцам пора заканчивать свои нелепые игры в санкции, которые затронули и важнейшее антитеррористическое сотрудничество с Россией, и браться, наконец, за реальные угрозы".