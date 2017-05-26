Полиция Британии проводит обыски по одному из адресов в Манчестере

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Британская полиция проводит обыски по одному из адресов в Манчестере в связи с недавним терактом, в результате которого погибли 22 человека и десятки пострадали, говорится в заявлении, опубликованном на странице полиции города в Twitter.

"В настоящее время мы проводим обыски по адресу в районе Мосс-сайд в связи с атакой в комплексе "Манчестер Арена" в понедельник", — говорится в сообщении полиции.

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Ранее сообщалось, что в пятницу утром британская полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о теракте в Манчестере, их общее число достигло десяти. Ранее мужчина и женщина были освобождены без предъявления обвинений. Под стражей на данный момент остаются восемь человек.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в России и ряде других стран.