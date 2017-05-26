СМИ: исполнитель теракта в Манчестере мог изготовить несколько бомб

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Салман Абеди, предположительно, устроивший взрыв на стадионе в Манчестере, мог изготовить несколько взрывных устройств и передать их своим радикализованным приятелям, пишет газета Telegraph.

Как сообщалось ранее, полиция обнаружила в ходе обысков в Манчестере взрывчатку и другие "важные находки". Источник, близкий к расследованию, сообщал, что смертник Абеди мог изготовить бомбу самостоятельно.

"Мы опасаемся, что веществ было достаточно для изготовления двух или трех бомб, мы не можем этого исключать", — заявил изданию источник в службе безопасности.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в России и ряде других стран.