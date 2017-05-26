СМИ сообщили о 60 погибших в ходе протестов в Венесуэле

МЕХИКО, 26 мая — РИА Новости. Число погибших при антиправительственных протестах в Венесуэле уже достигло 60 человек, сообщает Nacional. Официально называлась пока цифра в 55 убитых.
В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.
Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.
По последним данным, озвученным генеральным прокурором, число погибших в ходе акций достигло 55, а раненых — 1 тысячи человек.