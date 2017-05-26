МИД Турции отверг американскую резолюцию о действиях охраны Эрдогана

АНКАРА, 26 мая — РИА Новости. Турция назвала односторонней резолюцию комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США, где осудили действия охраны президента Турции Тайипа Эрдогана во время его визита в США, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хюсейна Мюфтюоглу.

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США принял в четверг резолюцию с осуждением действий охраны Эрдогана, которые привели к столкновениям с протестующими во время визита турецкого лидера в Вашингтон. По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, ещё один — в крайне тяжелом.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс призвал привлечь к ответственности членов службы безопасности Эрдогана, которые, по его словам, участвовали в драке с протестующими возле резиденции турецкого посла в Вашингтоне.

"Комитет по иностранным делам палаты представителей 25 мая спешно принял однобокую резолюцию, которая искажает факты. Мы отвергаем это постановление. Инцидент перед резиденцией посла Турции в Вашингтоне во время визита президента Эрдогана произошел в результате отказа американских властей принять необходимые меры безопасности, несмотря на наши неоднократные официальные предупреждения", — говорится в заявлении.

Мюфтюоглу отметил, что нет ответа на вопрос, почему власти США не приняли повышенные меры безопасности перед резиденцией посла, как они это делали на других этапах визита Эрдогана в США.