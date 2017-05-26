Минюст США обжалует решение приостановить иммиграционный указа Трампа в ВС

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что обжалует решение приостановить иммиграционный указ президента Дональда Трампа в верховном суде.

Ранее апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящего суда, приостанавливающее действие указа.

"Министерство юстиции продолжит активно отстаивать обязанности исполнительной власти по защите населения страны и будет добиваться пересмотра данного дела в верховном суде", — заявил генпрокурор, который возглавляет минюст США.

Уже второй по счету указ Трампа, который планировалось реализовывать с 16 марта, запрещает въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Указ подтверждает основные меры, первоначально принятые в конце января: приостановку въезда из ряда стран и программы приема беженцев. В отличие от более раннего указа Трампа, из списка стран исключен Ирак.

Предыдущий указ, подписанный в январе, был временно отменен судом, и администрация решила разработать новый.