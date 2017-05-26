Генпрокурор Украины допустил свое участие в процессе по обвинению Януковича

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что может присоединиться к группе государственных обвинителей в уголовном деле экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене.
Янукович в этот день не смог участвовать в судебном следствии, так как Ростовский областной суд не получил официального запроса из Оболонского суда.
"Я не исключаю своего участия в этом суде на необходимом этапе. Я вхожу в состав прокурорской группы в этом вопросе, если будет нужно мое присутствие в суде, я там буду",- сказал Луценко в четверг вечером в программе "Право на власть" на телеканале 1+1.
Он добавил, что сейчас два военных прокурора, которые представляют гособвинение по этому делу, "справляются с техническим этапом запуска судебного процесса".