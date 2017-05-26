Генпрокурор Украины допустил свое участие в процессе по обвинению Януковича

Виктор Янукович в Ростовском областном суде, где он дает показания по видеосвязи в качестве свидетеля по делу о беспорядках в Киеве. Архивное фото

Виктор Янукович в Ростовском областном суде, где он дает показания по видеосвязи в качестве свидетеля по делу о беспорядках в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что может присоединиться к группе государственных обвинителей в уголовном деле экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Коллегия судей предоставила бывшему президенту возможность участвовать в процессе в режиме видеоконференции. Киевский суд сообщил, что готов организовать видеоконференцию с ростовским судом. В пресс-службе российского суда заявили РИА Новости, что для организации видеоконференции нет необходимости направлять запросы в РФ. В выложенной в интернет фотокопии повестки с вызовом Януковичу указана дата 18 мая.

Янукович в этот день не смог участвовать в судебном следствии, так как Ростовский областной суд не получил официального запроса из Оболонского суда.

"Я не исключаю своего участия в этом суде на необходимом этапе. Я вхожу в состав прокурорской группы в этом вопросе, если будет нужно мое присутствие в суде, я там буду",- сказал Луценко в четверг вечером в программе "Право на власть" на телеканале 1+1.

Он добавил, что сейчас два военных прокурора, которые представляют гособвинение по этому делу, "справляются с техническим этапом запуска судебного процесса".