Польша готова расширить участие в антитеррористической коалиции НАТО

ВАРШАВА, 25 мая — РИА Новости. Польша на саммите НАТО в Брюсселе заявила о готовности расширить свое участие в антитеррористической коалиции, заявил президент Польши Анджей Дуда по окончанию саммита НАТО в Брюсселе.

"Мы задекларировали, что готовы к усилению нашего присутствия в Ираке. Также мы готовы к увеличению присутствия наших сил на Ближнем Востоке", — сказал Дуда.

Он отметил, что конкретных решений принято не было. "Без конкретики. Ни одной цифры не называли", — пояснил президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг сообщил, что альянс вступает в международную коалицию по борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство". Как он отметил, вступление в коалицию не означает, что альянс будет участвовать в боевых действиях. По его словам, "это позволит НАТО участвовать в политическом обсуждении, включая координацию по обучению и укреплению обороноспособности".