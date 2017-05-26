СМИ: Британия возобновила обмен разведданными с США

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Великобритания возобновила обмен разведывательными данными с США по расследованию теракта в Манчестере, получив новые гарантии от партнеров, сообщило агентство Пресс Ассошиэйшн со ссылкой на главу контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда.

"Мы чрезвычайно ценим отношения с нашими ближайшими партнерами по всему миру, что позволяет нам сотрудничать и обмениваться секретной информацией, чтобы бороться с терроризмом и защищать людей в нашей стране и за рубежом", — заявил глава контртеррористического подразделения Марк Роули.

"Хотя мы обычно не комментируем информацию о договоренностях по обмену информацией с международными правоохранительными организациями, мы хотели бы подчеркнуть, что, получив новые гарантии, мы сейчас тесно работаем с нашими ключевыми партнерами по всему миру, включая партнеров из разведывательного альянса "Пять глаз", — сказал он. В разведывательный альянс "Пять глаз" входят США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Ранее глава МВД Британии Амбер Радд заявила, что появление в СМИ фрагментов разведывательной информации по расследованию теракта в Манчестере со ссылками на американские источники возмутительно. Великобритания приостановила обмен информацией с США по этому делу.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг заявила, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Брюсселе она доведет до его сведения, что утечек развединформации быть не должно.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больнице, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.