СМИ: Британия возобновила обмен разведданными с США

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Великобритания возобновила обмен разведывательными данными с США по расследованию теракта в Манчестере, получив новые гарантии от партнеров, сообщило агентство Пресс Ассошиэйшн со ссылкой на главу контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда.
"Мы чрезвычайно ценим отношения с нашими ближайшими партнерами по всему миру, что позволяет нам сотрудничать и обмениваться секретной информацией, чтобы бороться с терроризмом и защищать людей в нашей стране и за рубежом", — заявил глава контртеррористического подразделения Марк Роули.
Ранее глава МВД Британии Амбер Радд заявила, что появление в СМИ фрагментов разведывательной информации по расследованию теракта в Манчестере со ссылками на американские источники возмутительно. Великобритания приостановила обмен информацией с США по этому делу.
Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больнице, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.