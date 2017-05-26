Польша надеется, что Трамп посетит страну во время саммита "Трехморья"

ВАРШАВА, 25 мая — РИА Новости. Польша надеется, что визит в страну президента США Дональда Трампа состоится в июле во время саммита "Трехморья", сообщил президент Польши Анджей Дуда после окончания саммита НАТО в Брюсселе.

Во время саммита Дуда встретился с Трампом.

"Я использовал возможность, чтобы лично подтвердить приглашение посетить Польшу. Господин президент заверил, что приедет", — сказал польский президент.

Он отметил, что сроки визита не оговаривались конкретно, но речь может идти об июле текущего года. "Мы надеемся на официальный визит в нашу страну и пригласили его на саммит "Трехморья", — который пройдет в июле в Польше, рассказал Дуда.

На саммите "Трехморья" представлены страны Черного, Балтийского и Адриатического морей.