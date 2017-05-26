Лейбористы сокращают отставание от консерваторов после теракта в Манчестере

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Лейбористская партия Великобритании сокращает отставание от консерваторов перед парламентскими выборами: 38% против 43%, свидетельствуют данные опроса YouGov для газеты Times.

Опрос YouGov проводился среди 2 тысяч человек в среду и четверг, через два дня после теракта в Манчестере.

По данным опроса, лейбористы продвинулись вперед на три процентных пункта с конца прошлой недели, на выборах их готовы поддержать 38% граждан страны.

Консервативная партию во главе с премьер-министром Терезой Мэй между тем потеряла один пункт, но сохранила лидерство, ее предпочли 43% избирателей.

Либеральные демократы могут рассчитывать на поддержку на 10%, евроскептики UKIP на четвертом месте с 4%.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больнице, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ*.