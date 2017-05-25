Источник: G7 готова работать с РФ на условии принципов международного права

БЕРЛИН, 25 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Партнеры по G7 готовы работать с Россией, как с партнером, при условии соблюдения принципов международного права, заявил журналистам в Берлине высокопоставленный источник в ведомстве канцлера.

"На саммите будет обсуждаться политика в отношении России, общая готовность работать с Россией как с партнером при условии, что Россия будет придерживаться глобального международного правопорядка", — заявил источник, добавив, что обсуждение данного блока тем не связано "с пожеланиями канцлера" ФРГ Ангелы Меркель.

"Тема отношений с Россией регулярно играет роль на подобных встречах", — заявил источник. Среди других тем российского блока саммита он назвал "ситуацию в реализации минских соглашений и продолжение работы "нормандского формата".