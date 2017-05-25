Трамп сказал Макрону, что хотел его победы на выборах

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что тот был его фаворитом на президентских выборах во Франции, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя французских властей.
"Я болел за тебя", — сказал Трамп французскому президенту, когда они впервые встретились в четверг в Брюсселе.
По словам Трампа, он очень внимательно следит за кампанией Макрона в ходе президентской гонки и хотел его победы, несмотря на сообщения СМИ о том, что Трамп якобы поддерживал соперницу Макрона Марин Лен Пен. Источник агентства добавил, что лидеры стран говорили по-английски.
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что не знает о таком диалоге Трампа с Макроном, но отметил, что на встрече между президентами возникло взаимопонимание.
* Террористическая организация, запрещенная в России.