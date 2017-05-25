Трамп сказал Макрону, что хотел его победы на выборах

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Брюсселе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Брюсселе

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что тот был его фаворитом на президентских выборах во Франции, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя французских властей.

"Я болел за тебя", — сказал Трамп французскому президенту, когда они впервые встретились в четверг в Брюсселе.

По словам Трампа, он очень внимательно следит за кампанией Макрона в ходе президентской гонки и хотел его победы, несмотря на сообщения СМИ о том, что Трамп якобы поддерживал соперницу Макрона Марин Лен Пен. Источник агентства добавил, что лидеры стран говорили по-английски.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что не знает о таком диалоге Трампа с Макроном, но отметил, что на встрече между президентами возникло взаимопонимание.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Брюсселе обсудили борьбу с запрещенной в обеих странах и в России террористической организацией ИГ* и договорились укреплять союзные отношения между Вашингтоном и Парижем.

* Террористическая организация, запрещенная в России.