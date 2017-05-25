Вестминстерский мост после проверки открыли для пешеходов

ЛОНДОН, 25 мая — РИА Новости. Вестминстерский мост, который ранее полиция перекрыла из-за подозрительного припаркованного автомобиля, снова открыт для пешеходов, сообщает Рейтер со ссылкой на столичную полицию.

Мост — одно из главных туристический мест в британской столице, в марте на мосту произошел теракт.

Полиция Лондона переведена на усиленный режим работы из-за теракта на стадионе в Манчестере, который произошел вечером 22 мая. Смертник Салман Абеди активировал самодельное взрывное устройство в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, запрещенная в РФ и ряде других стран.