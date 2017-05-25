Гражданин ОАЭ, которого приняли за террориста в отеле в США, подал в суд

ДУБАЙ, 25 мая — РИА Новости. Гражданин ОАЭ, которого в июне прошлого года сотрудники отеля в США ошибочно приняли за террориста, подаёт в суд, сообщает издание Arabian Business.

Инцидент произошёл в штате Огайо, когда Ахмед аль-Минхали был ошибочно принят двумя сотрудницами гостиницы за террориста из "Исламского государства"* (ИГ*, запрещена в РФ). При этом, эмиратец просто говорил по телефону по-арабски и был одет в национальную одежду.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали его, убедились в ошибке и отпустили. Однако эмиратца пришлось госпитализировать из-за плохого самочувствия.

"Двадцать девятого июня 2016 года истец испытал худшие формы американской исламофобии и расизма… Сотрудницы отеля ошибочно обвинили его в том, что он приносит присягу верности ИГ*, исходя только из того, что перед ними был араб, одетый в традиционную одежду и говорящий по-арабски", — говорится в иске.

Иск направлен против гостиницы, двух сотрудниц и шестерых представителей полиции.

* Террористическая организация, запрещенная в России.