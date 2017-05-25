"Хезболла" назвала действия Саудовской Аравия в регионе "террором"

ХОМС, 25 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Действия Эр-Рияда в Йемене и поддержка группировки ИГ (запрещена в РФ) являются "государственным терроризмом", заявил генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.

"Война (развязанная) Саудовской Аравией в Йемене — это самый что ни на есть государственный террор… ИГ берет свое начало из Саудовской Аравии и финансирование у ИГ саудовское", — сказал Насрулла во время своего выступления, посвященного семнадцатой годовщине освобождения южного Ливана от Израиля.

Лидер ливанских шиитов также отметил, что Эр-Рияд провалил все свои задачи в регионе, создав при этом армии радикальных боевиков.

"Сегодня мир смотрит на Саудовскую Аравию как на центр такфиристской (идеи) и главного спонсора радикальных группировок", — добавил Насрулла.

В связи с чем, по мнению лидера "Хезболлах", Саудовская Аравия сегодня нуждается в поддержке США ради сохранения своих позиций в регионе и для борьбы с Ираном и его союзниками и готова платить за это.

"Саудовская Аравия предоставила все (президенту США Дональду) Трампу для развязывания войны против Ирана и движения сопротивления (проиранских формирований — ред.)", — сказал Насрулла.

Высказывания генсека "Хезболлах" в адрес Эр-Рияда последовали в ответ на заявления, сделанные в ходе визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию 21 мая. Тогда он сказал, что Иран финансирует поставки оружия в регионе "от Ливана до Ирака и Йемена", тренирует террористов, боевиков и другие экстремистские группы.

США ввели санкции против Ирана за испытания баллистических ракет. США также обвиняют Иран в дестабилизации региона путем поддержки ливанского движения "Хезболлах", повстанцев-хуситов в Йемене и правительственных войск в Сирии. Тегеран это отрицает.

Накануне США подписали с Саудовской Аравией соглашения о военных поставках, которые могут привести к продаже Эр-Рияду оружия США на 350 миллиардов долларов в ближайшее десятилетие.

Иран на сегодняшний день поддерживает сирийские власти, а также наряду с Россией и Турцией является страной-гарантом перемирия в САР, как это определено соглашением в Астане о создании зон деэскалации.