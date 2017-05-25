В Каире суд отклонил иск экс-президента Мубарака о снятии ареста с акций

КАИР, 25 мая — РИА Новости. Арбитражный суд в египетской столице отклонил в четверг требование бывшего президента страны Хосни Мубарака и двоих его сыновей, пытавшихся снять арест с принадлежащих им акций в одной из египетских клиринговых компаний, об этом сообщает портал издания Youm7.

Таким образом, суд поддержал решение прокуратуры об аресте средств семьи экс-президента.

Экс-президент Египта Хосни Мубарак и двое его сыновей Аля и Гамаль в марте этого года обжаловали решение прокуратуры об аресте их акций в одной из египетских клиринговых компаний на сумму, превышающую 61 миллион египетских фунтов (около 3,5 миллиона долларов США).

По данным СМИ, арест активов бывшего главы государства был произведен в январе этого года. По мнению адвоката Мубарака Фарида ад-Диба, решение надзорного органа было принято "с целым рядом серьезных нарушений".

В середине марта генеральная прокуратура Египта одобрила прошение адвоката Хосни Мубарака Фарида ад-Диба об освобождении его подопечного в связи с оправданием Кассационным судом по обвинениям в причастности к убийству демонстрантов в 2011 году и отбытием ранее наложенного трехлетнего наказания по другому делу — о злоупотреблениях при реставрации президентских дворцов. Позднее Мубарак покинул госпиталь и вернулся в свой дом в каирском районе Гелиополис.

Бывший египетский лидер провел под арестом и в заключении порядка шести лет. Он был взят под стражу еще в феврале 2011 года и с тех пор находился сначала под домашним арестом, затем в тюрьме "Тора" под Каиром, а с августа 2013 года из-за ухудшившегося состояния здоровья — в каирском военном госпитале в Маади.