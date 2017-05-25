Турецкие власти рассказали, почему не задержали Абеди в Стамбуле

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Анкара не получала предупреждений от европейских стран, поэтому турецкие власти еще в Стамбуле не задержали Салмана Абеди, устроившего через несколько дней теракт в Манчестере, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников из служб безопасности Турции.

Ранее британское издание Financial Times со ссылкой на источник в немецкой разведке сообщило, что Абеди прилетел в Великобританию из Турции за четыре дня до преступления, по пути остановившись в Германии.

Как сообщает агентство, записей о том, что в ходе своих поездок Абеди посещал Сирию, не было. Как сообщили агентству чиновники, в ходе своих путешествий он сначала направился в Европу, затем в "третью страну", название которой не уточняется, после этого — в Турцию и затем — в Европу. Отмечается, что "третья страна" — не Сирия.

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По словам чиновников, турецкие власти не получали предупреждение от европейский властей, поэтому Абеди было разрешено выехать из Турции в Европу.

"Он не проводил время в Турции, и он не въезжал или не выезжал из Сирии во время своих путешествий, такой информации в его записях нет", — приводит агентство слова одного из чиновников.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.