Пентагон назвал число жертв удара 17 марта по Мосулу среди мирных граждан

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Как минимум 101 мирный житель погиб в результате авиаудара международной коалиции 17 марта в западном Мосуле, говорится в заявлении Пентагона.

Сообщается, что расследование американских военных установило, что авиаудар непреднамеренно спровоцировал взрыв, в результате которого произошло обрушение здания.

Операция иракских военных против ИГ (группировка запрещена в РФ) в Мосуле ведется с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США. В настоящее время иракские военные и коалиция проводят операцию по освобождению Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в городе, они были отрезаны от боевиков в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.