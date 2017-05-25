Брюссель беспокоит гонка вооружений в зоне карабахского конфликта

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (392)

ЕРЕВАН, 25 мая – РИА Новости. Страны Европы беспокоит гонка вооружений в зоне карабахского конфликта и инциденты на линии соприкосновения, заявил в Ереване глава комитета Европарламента по внешним связям Дэвид Макаллистер.

"Брюссель беспокоят гонка вооружений в зоне карабахского конфликта, конфронтационная риторика и инциденты на линии соприкосновения, приводящие к человеческим жертвам", — сказал Макаллистер журналистам.

По его словам, ЕС призывает стороны возобновить переговоры без предусловий на основе предложений Минской группы ОБСЕ.

"Статус-кво (в Карабахе) непрочен. Этот конфликт не имеет военного решения. Необходимо долгосрочное урегулирование на основе международного права. ЕС поддерживает усилия Минской группы в этом направлении, призывая стороны соблюдать режим прекращения огня и свои обязательства по мирному урегулированию конфликта", — сказал глава комитета.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>