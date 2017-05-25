Президент Португалии нарушил протокол саммита НАТО

БРЮССЕЛЬ, 25 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза нарушил протокольный распорядок саммита НАТО, прибыв на встречу в верхах последним, хотя им должен был стать президент США Дональд Трамп, сообщила телерадиокомпания RTBF. © AP Photo / Evan Vucci Трамп назвал Россию в числе главных угроз для НАТО

"Небольшой протокольный инцидент в НАТО: в то время, как президент США должен был прибыть последним, президент Португалии отвлек внимание на себя, приехав (последним) с небольшим опозданием", — отмечает RTBF на своем интернет-сайте.

Саммит НАТО пройдет в четверг в новой штаб-квартире альянса в Брюсселе по сокращенной программе. Его основными темами станут усиление роли НАТО в борьбе с терроризмом и увеличение оборонных расходов стран-членов альянса.

Ожидается, что главы государств и правительств примут решение о формальном вступлении НАТО в международную коалицию по борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), о расширении поддержки коалиции со стороны альянса, о создании нового подразделения по сбору разведданных о терроризме и назначении антитеррористического координатора.

Лидеры также договорятся составлять национальные планы по увеличению оборонных расходов, предполагающих непосредственно рост военного бюджета, укрепление оборонного потенциала и вклад в операции НАТО. Страны-члены будут ежегодно докладывать о ходе выполнения планов, чтобы достичь ранее согласованного уровня военных расходов в объеме 2% от ВВП. В настоящий момент это обязательство выполняют США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония.

Россия в повестке дня отдельно не значится, но, как заявил в четверг Столтенберг, лидеры коснутся отношений с РФ в ходе дискуссии о трансатлантических связях и справедливом распределении бремени военных расходов.