Меркель заявила, что Германия помнит о вкладе НАТО в объединение страны

БЕРЛИН, 25 мая – РИА Новости, Маргарита Костив. Берлин никогда не забудет, какой вклад НАТО внесла в объединение Германии, будет вносить свой в безопасность в альянсе, заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В четверг Меркель открыла возле нового здания штаб-квартиры НАТО мемориал, представляющий собой фрагмент берлинской стены. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, он знаменует собой победу свободы над угнетением, а также вклад НАТО в мирное завершение холодной войны.

Канцлер подчеркнула, что "благодаря сопротивлению с одной стороны, в том числе со стороны НАТО, и мужеству наших друзей в Центральной и Восточной Европе и бывшей ГДР, этой стены сегодня больше нет".

"Германия никогда не забудет, какой вклад НАТО внесла в то, чтобы наша страна была снова единой, поэтому мы будем вносить свой вклад в безопасность и солидарность во всем альянсе", — сказала Меркель, трансляцию выступления вел сайт НАТО.

По ее словам, альянс един в том, что "успех могут принести не изоляция и стены, а открытые общества, построенные на общих ценностях".