Трамп уступил Макрону в "битве рукопожатий" в Брюсселе

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в Брюсселе, Бельгия. 25 мая 2017

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в Брюсселе, Бельгия. 25 мая 2017

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, известный своим крепким рукопожатием, в Брюсселе столкнулся с равным "соперником" в лице президента Франции Эммануэля Макрона, пишет Рейтер.

Трамп и Макрон так крепко сжали друг другу руки, что у них побелели костяшки пальцев. Победителем из этой "битвы" вышел француз: судя по фотографиям, Трамп сдался и расслабил руку первым, отмечает автор статьи.

Успех Макрона может служить примером для канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пишет автор — в ходе ее визита в Вашингтон она так и не обменялась рукопожатием с Трампом перед прессой.

© REUTERS / Jonathan Ernst Рукопожатие президента США Дональд Трамп и президента Франции Эммануэль Макрон во время встречи Брюсселе, Бельгия. 25 мая 2017 © REUTERS / Jonathan Ernst Рукопожатие президента США Дональд Трамп и президента Франции Эммануэль Макрон во время встречи Брюсселе, Бельгия. 25 мая 2017

Подобный случай произошел на саммите в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ответ на крепкое рукопожатие Трампа дернул его руку к себе, в результате чего возник неловкий момент, длившийся несколько секунд.

Трамп и Макрон прибыли в бельгийскую столицу для участия в саммите НАТО.