Трамп уступил Макрону в "битве рукопожатий" в Брюсселе

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, известный своим крепким рукопожатием, в Брюсселе столкнулся с равным "соперником" в лице президента Франции Эммануэля Макрона, пишет Рейтер.
Трамп и Макрон так крепко сжали друг другу руки, что у них побелели костяшки пальцев. Победителем из этой "битвы" вышел француз: судя по фотографиям, Трамп сдался и расслабил руку первым, отмечает автор статьи.
Успех Макрона может служить примером для канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пишет автор — в ходе ее визита в Вашингтон она так и не обменялась рукопожатием с Трампом перед прессой.
Подобный случай произошел на саммите в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ответ на крепкое рукопожатие Трампа дернул его руку к себе, в результате чего возник неловкий момент, длившийся несколько секунд.
Трамп и Макрон прибыли в бельгийскую столицу для участия в саммите НАТО.