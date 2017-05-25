Рада отказалась отменить закон о наказании за георгиевскую ленточку

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Парламент Украины отказался по инициативе депутатов от фракции "Оппозиционный блок" отменить принятый Радой закон о введении наказания за использование георгиевских ленточек на Украине.

Отмену этого закона на заседании в четверг поддержали лишь 19 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Верховная рада ранее приняла закон, которым предлагается ввести административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты.

Депутаты "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич и Дмитрий Шенцев позже зарегистрировали проект постановления об отмене этого решения. Они заявляли, что во время рассмотрения закона была нарушена процедура, поэтому он должен быть отменен.

После того как депутаты отказались поддержать это постановление, у президента появляется возможность подписать принятый закон.

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция пройдет более чем в 90 странах мира.