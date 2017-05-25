Рада отказалась отменить закон о квоте на украинский язык на телевидении

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Парламент Украины отказался отменить закон о введении квоты в 75% на украинский язык на телевидении, отмену закона в четверг поддержали лишь 15 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Сегодня безотлагательно я этот закон подпишу", — сказал спикер Рады Андрей Парубий. По закону, после этого документ будет передан на подпись президенту.

Закон вступит в силу через четыре месяца со дня опубликования в официальной прессе.

Верховная рада во вторник приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Для региональных телеорганизаций предлагается установить обязательную долю на уровне 60%. В тот же день депутаты от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко и Михаил Папиев зарегистрировали проект постановления Верховной рады об отмене закона о языковых квотах на телевидении, так как, по их мнению, была нарушена процедура рассмотрения законопроекта.

Ранее "Оппозиционный блок" заявил о намерении обратиться в Конституционный суд Украины с просьбой признать неконституционными принятый документ.

Против принятия закона выступали журналисты крупнейшего общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке. По их мнению, закон нарушает права миллионов граждан Украины и вредит развитию украинского телевидения.

В Госдуме РФ считают это решение тоталитарным произволом и началом "идеологической войны" с русскоязычным населением Украины. Госдума также намерена подготовить обращение в ПА ОБСЕ с предложением потребовать от Киева отметить принятый дискриминационный закон о квотах.