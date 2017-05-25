Трамп назвал теракт в Манчестере "нападением на цивилизацию"

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп назвал теракт в Манчестере "варварским нападением на цивилизацию".

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.

"Это варварское и жестокое нападение на нашу цивилизацию", — сказал Трамп, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Речь Трампа транслировали американские телеканалы.

Трамп назвал террористов "лузерами", которых, по его словам, "необходимо изгнать из общества".

По словам Трампа, нападение в Великобритании "демонстрирует глубину зла, с которым мы сталкиваемся в лице терроризма".

В четверг Трамп в числе других лидеров НАТО открыл возле нового здания штаб-квартиры альянса в Брюсселе мемориал жертвам терактов 11 сентября 2001 года. Мемориал представляет собой фрагмент одной из башен-близнецов Всемирного торгового центра, который предоставил нью-йоркский музей. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, мемориал свидетельствует о верности НАТО принципу коллективной обороны и о единстве в борьбе с терроризмом, поскольку именно после терактов в Нью-Йорке альянс начал в Афганистане антитеррористическую операцию по запросу США.