В New York Times прокомментировали освещение теракта в Манчестере

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Редакция американской газеты New York Times заявила, что действовала в рамках устоявшейся практики при освещении теракта на концерте в Манчестере.

В понедельник вечером, сразу после теракта, СМИ со ссылкой на источники в американских силовых структурах начали сообщать о подробностях расследования. В среду газета New York Times опубликовала фотографии предполагаемого взрывного устройства.

Глава британского МВД Эмбер Радд заявила, что утечка информации о расследовании вызвала у Лондона раздражение. По данным СМИ, премьер-министр страны Тереза Мэй сообщит президенту США Дональду Трампу о своей обеспокоенности по поводу утечек данных о деле в американские СМИ.

"Представленные изображения и информация не были натуралистичными и не были неуважительными по отношению к жертвам, они соответствовали общепринятому подходу к освещению информации об оружии, использованном в ужасающих преступлениях, аналогичным образом газета и другие СМИ поступали после терактов, произошедших по всему миру, от Бостона до Парижа и Багдада, а также во многих других местах", — говорится в заявлении издания.

Редакция отметила, что придерживается "жестких инструкций о том, как и каким образом освещать деликатные темы", а материалы о теракте в Манчестере "были одновременно всеобъемлющими и ответственными".

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в РФ и ряде других стран.