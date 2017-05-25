Испания поддерживает вступление НАТО в антитеррористическую коалицию

МАДРИД, 25 мая — РИА Новости. Испания полностью поддерживает формальное вступление НАТО в антитеррористическую коалицию по борьбе с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство" (ИГ), заявил перед началом саммита НАТО в Брюсселе премьер Испании Мариано Рахой.

"Мы будем поддерживать, чтобы НАТО продолжала выполнять те функции, которые у нее есть, и чтобы она привлекалась к борьбе с терроризмом, с которым мы все сталкиваемся. Мы видели, что произошло в Манчестере совсем недавно. Это сейчас одна из важнейших проблем, которые стоят перед европейцами. Мы должны все вместе защищать нашу свободу и наши права, это в интересах всех", — заявил Рахой журналистам, прибыв на саммит альянса. Трансляция велась на сайте НАТО.

Испанский премьер напомнил, что Испания участвует в антитеррористической коалиции против ИГ и вносит довольно большой вклад.

Ранее в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что лидеры стран-членов альянса на саммите согласятся на формальное вступление НАТО в коалицию, командование которой осуществляют США. Как отметил Столтенберг, это делается по двум причинам: заявить о решительной поддержке альянсом борьбы с терроризмом и способствовать более эффективной координации действий участников коалиции, в которую входят все страны-члены НАТО. При этом он неоднократно заявлял, что в боевых операциях НАТО участвовать не будет.

*Террористическая организация, запрещенная в России.