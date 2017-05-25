В рабочем кабинете мэра Кишинева проходят обыски

КИШИНЕВ, 25 мая – РИА Новости. Обыски проходят в рабочем кабинете мэра Кишинева Дорина Киртоакэ, заявил в четверг РИА Новости пресс-секретарь мэрии Вадим Брынзанюк.

Ранее были задержаны оба вице-мэра Кишинева — Нистор Грозаву и Владимир Котец.

"В кабине у господина мэра проходят обыски. Также проверки проходят в кабинете секретаря муниципального совета Валерия Диденко. Не знаю, с каким делом связаны", — сказал Брынзанюк.

Источники в муниципальном совете сообщили, что Киртоакэ уже задержан. Однако ни представитель мэрии, ни правоохранительные органы эту информацию не подтверждали.

Ранее Партия социалистов, которой до избрания президентом руководил Додон, начала процедуру по сбору подписей по организации референдума для отставки Киртоакэ. На сбор подписей у инициативной группы есть 60 календарных дней. На данный момент собрано уже свыше 50 тысяч подписей.