Германия не собирается расширять свое участие в коалиции против ИГ*

БЕРЛИН, 25 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Участие ФРГ в коалиции во главе с США против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ — ред.) после формального вступления в коалицию НАТО расширено не будет, заявила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель, прибыв на саммит НАТО в Брюссель.

Трансляция выступления Меркель велась на сайте НАТО.

"НАТО формально сейчас, после того как все государства-члены представлены в коалиции против ИГ*, а также и ЕС, вступит в этот альянс. Я считаю, что это ясный сигнал, при этом понятно, что это не связано с новыми взносами Германии, выходящими за пределы того, что мы делаем сегодня", — сказала Меркель.

*Террористическая организация, запрещенная в России.