МВД Украины сообщило об изъятии миллионов долларов у экс-чиновника

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что во время обысков у бывших чиновников ликвидированного министерства доходов и сборов в рамках антикоррупционной операции были изъяты миллионы долларов и тысячи евро.

Ранее украинские правоохранители задержали 23 бывших чиновника министерства доходов и сборов в рамках антикоррупционной операции по всей стране.

"Пятьдесят килограммов серебра, 5,5 миллиона долларов наличными — это вчерашние результаты изъятого — 3,8 миллиона гривен (144,6 тысячи долларов), 280 тысяч евро, ювелирные изделия и так далее… На фоне этого, когда мы говорим о 96 миллиардах гривен (365,4 миллиона долларов) убытков, где деньги попали не в казну, а в карман Клименко (занимал пост министра доходов и сборов в период президентства Виктора Януковича — ред.), Януковича и товарищей — суды отпускают этих людей под личное обязательство", — цитирует слова Авакова пресс-служба МВД.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.